Tombaroli alla Villa di Poppea, scoperti tre tunnel sotterranei a Torre Annunziata (Di martedì 8 ottobre 2024) Napoli, 8 ottobre 2024 – Blitz dei carabinieri contro i Tombaroli: scoperti tunnel clandestini alla Villa di Poppea, a Torre Annunziata. Dopo lo scandalo degli scavi illegali nel centro storico di Napoli, il territorio partenopeo torna di scena con un altro attacco al patrimonio storico del territorio. I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura oplontina specializzata nel contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, hanno effettuato un blitz in una cantina di un falegname su corso Garibaldi, a una cinquantina di metri dal sito. Salvata dai militari un'opera d'arte di inestimabile valore. Cosa hanno scoperto i carabinieri I militari hanno scoperto degli scavi clandestini salvando dal saccheggio un'opera d'arte di inestimabile valore.

