The Family, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Devin Scopre Che È Il Colpevole Dell'Attentato È Ibrahim! (Di martedì 8 ottobre 2024) The Family, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Devin e Hulya indagano sul sicario che ha attentato alla vita di Aslan. Grazie ad un escamotage Devin ha la conferma che il vero mandante è proprio Ibrahim! The Family prosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18 Ottobre 2024, al centro dell'attenzione tornerà il tentato omicidio ai danni di Aslan. Devin e Hulya riusciranno ad identificare il sicario, ma sarà Devin a scoprire che è stato Ibrahim il mandante del tentato omicidio e così si troverà di fronte ad un grande dilemma. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The Family: dove eravamo rimasti? Nedret è convinta che Hulya abbia stretto un accordo con il padre di Devin, e che questo abbia a che fare con la presunta impossibilità di Devin di rimanere incinta.

