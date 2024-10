Tesmec fornirà un innovativo sistema diagnostico alle Ferrovie federali svizzere (Di martedì 8 ottobre 2024) Grassobbio. Il Gruppo Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, è lieta di annunciare che la propria controllata Tesmec Rail S.r.l. ha ricevuto l’aggiudicazione di una gara per la consegna, l’installazione e la messa in servizio di un sistema periferico per un veicolo diagnostico trainato delle FFS, con lo scopo di garantire un’elevata sicurezza e disponibilità della rete ferroviaria svizzera e contribuire in modo significativo alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. Bergamonews.it - Tesmec fornirà un innovativo sistema diagnostico alle Ferrovie federali svizzere Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Grassobbio. Il Gruppo, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicateinfrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, è lieta di annunciare che la propria controllataRail S.r.l. ha ricevuto l’aggiudicazione di una gara per la consegna, l’installazione e la messa in servizio di unperiferico per un veicolotrainato delle FFS, con lo scopo di garantire un’elevata sicurezza e disponibilità della rete ferroviaria svizzera e contribuire in modo significativo alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria.

