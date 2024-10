"Sonia Bruganelli? Per quello che è...": bordata dello storico autore di Paolo Bonolis (Di martedì 8 ottobre 2024) "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita". A scrivere su X questo giudizio, gelido, riguardo a Sonia Bruganelli non è una persona qualunque ma Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis. Vale a dire, l'ex marito dlela Bruganelli. Ecco perché Giuseppe Candela, giornalista e guru del gossip televisivo italiano, può solo commentare con un significativo "ahia". I rapporti tra Bonoli e Bruganelli, almeno formalmente, sono rimasti ottimi dopo la separazione arrivata a sorpresa. Il conduttore di Mediaset ha ammesso di aver accettato una decisione partita dalla compagna, che per prima pare essersi rifatta una vita dal punto di vista sentimentale. Liberoquotidiano.it - "Sonia Bruganelli? Per quello che è...": bordata dello storico autore di Paolo Bonolis Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere perche è. Ci è riuscita". A scrivere su X questo giudizio, gelido, riguardo anon è una persona qualunque ma Marco Salvati,di. Vale a dire, l'ex marito dlela. Ecco perché Giuseppe Candela, giornalista e guru del gossip televisivo italiano, può solo commentare con un significativo "ahia". I rapporti tra Bonoli e, almeno formalmente, sono rimasti ottimi dopo la separazione arrivata a sorpresa. Il conduttore di Mediaset ha ammesso di aver accettato una decisione partita dalla compagna, che per prima pare essersi rifatta una vita dal punto di vista sentimentale.

