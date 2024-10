Sinodo: raccolti 62 mila euro, già inviati alla parrocchia di Gaza. Il grazie dei parrocchiani (Di martedì 8 ottobre 2024) Papa Francesco continua a pregare per la pace. Intanto sono stati raccolti 62 mila euro per la parrocchia di Gaza nella colletta tra i padri e le madri sinodali. Servizio di Cristiana Caricato. Sinodo: raccolti 62 mila euro, già inviati alla parrocchia di Gaza. Il grazie dei parrocchiani TG2000. Tv2000.it - Sinodo: raccolti 62 mila euro, già inviati alla parrocchia di Gaza. Il grazie dei parrocchiani Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Papa Francesco continua a pregare per la pace. Intanto sono stati62per ladinella colletta tra i padri e le madri sinodali. Servizio di Cristiana Caricato.62, giàdi. Ildeini TG2000.

