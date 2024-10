Oasport.it - Shelton travolge Carballes Baena: Sinner ha l’occasione della rivincita a Shanghai

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tutto come previsto: sarà Benl’avversario di Jannikagli ottavi di finale del Masters1000 di. Il numero 16 al mondo si libera in maniera comoda di Roberto, rifilandogli un 6-3 6-4 in poco meno di settanta minuti che lo spedisce all’incrocio con il numero 1 al mondo, con cui è in striscia negativa da tre partite. Un anno fa, proprio agli ottavi, parlavamo del modo in cui il reattivo tennista a stelle e strisce superava l’azzurro in quello che sembrava il suo periodo migliore, quell’autunno in cui, a posteriori, mise le basi per diventare numero 1 al mondo. Ma poi, tra Vienna poco dopo, Indian Wells e Wimbledon, Jannik mise le cose a posto senza lasciargli un set in queste partite. Ma torniamo al presente, alla partita vinta da