Sede della Posta centrale di Napoli occupata da operatori sociali (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Sede della Posta centrale di Napoli, in piazza Matteotti, è stata occupata dagli operatori sociali della Gesco che hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Il welfare non è un lusso’. La protesta di oggi fa seguito alla manifestazione di ieri al Maschio Angioino e rientra nelle iniziative di lotta in seguito alla decisione della Asl Napoli 1 Centro di recedere dal contratto di affidamento alla Gesco e al raggruppamento di cooperative di cui è capofila, per la gestione dei servizi psicosociali per le fasce deboli, della medicina penitenziaria e del Dipartimento Assistenza Ospedaliera. Anteprima24.it - Sede della Posta centrale di Napoli occupata da operatori sociali Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi, in piazza Matteotti, è statadagliGesco che hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Il welfare non è un lusso’. La protesta di oggi fa seguito alla manifestazione di ieri al Maschio Angioino e rientra nelle iniziative di lotta in seguito alla decisioneAsl1 Centro di recedere dal contratto di affidamento alla Gesco e al raggruppamento di cooperative di cui è capofila, per la gestione dei servizi psicoper le fasce deboli,medicina penitenziaria e del Dipartimento Assistenza Ospedaliera.

Lavori all'ufficio postale di Naso - fino al 26 ottobre le operazioni nella sede di Castell’Umberto - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Naso fino al 26 ottobre sarà oggetto di lavori infrastrutturali. Per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Castell’Umberto sita in via Giovanni XXIII 30, disponibile dal lunedì al venerdì... (Messinatoday.it)

All’ufficio postale di Montelapiano sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela grazie al progetto Polis - Ha riaperto al pubblico sabato 5 ottobre l’ufficio postale di Montelapiano dopo i lavori di ristrutturazione. Tra i principali interventi, la funzionale ottimizzazione degli spazi e la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e... (Chietitoday.it)

Unicredit-Commerzbank - sede legale in Italia; governo italiano pronto ad esercitare golden power in caso di spostamento del baricentro in Germania - La fusione tra UniCredit e Commerzbank prosegue ma il governo italiano ha anticipato la propria posizione, esprimendo un'opposizione categorica a qualsiasi trasferimento della sede legale della nuova entità bancaria al di fuori del territorio nazionale. L'obiettivo dichiarato è quello di ... (Ilgiornaleditalia.it)