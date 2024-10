Screening oncologici, i camper dell'ASL fanno tappa a Sant'Angelo a Scala e a Paternopoli (Di martedì 8 ottobre 2024) Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i camper per lo Screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Sabato 12 ottobre, in Avellinotoday.it - Screening oncologici, i camper dell'ASL fanno tappa a Sant'Angelo a Scala e a Paternopoli Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Continua l’impegno'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper loa mammella e del collo’utero (o cervice uterina). Sabato 12 ottobre, in

