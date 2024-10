Sci Hirscher | Il mio piano è rientrare a Sölden

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Il mioe il mio desiderio sarebbe quello di, ma oggi non posso rispondere con certezza”. Così Marcelin un’intervista a ServusTV ha lasciato la porta aperta al suo ritorno per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo, che si terrà a fine ottobre. “Mancano ancora tre settimane e alla fine decideranno se sarò in forma o se avrò bisogno di altre due settimane o forse un mese in più. Prima o poi ci sarò perché è un mio desiderio e perché ci tengo davvero”, ha aggiunto il 35enne che si era ritirato nel 2019, e che gareggerà non più per l’Austria ma per l’Olanda, Paese natale della madre., che ha vinto la Coppa del Mondo generale otto volte di seguito, oltre a due medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang, parlando della possibilità di continuare anche per più di una stagione, ha risposto: “Mai dire mai.