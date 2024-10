Fanpage.it - Sanità, allarme di Gimbe: “Milioni di persone non possono pagarsi le cure e il governo taglia i fondi”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel 2023, circa 4,5 milioni dihanno rinunciato amediche di cui avevano bisogno; oltre la metà lo ha fatto per motivi economici. Le famiglie devono pagare sempre di più per la, e ilMeloni - in linea con i precedenti - progetta di continuare a non finanziare abbastanza il settore. Lo denuncia la fondazionenel suo nuovo rapporto annuale.