Roma, moglie di Lotito offre lavoro alla Lazio a 60enne disoccupato svenuto per fame dopo 3 giorni di digiuno, lui: "farei di tutto" (Di martedì 8 ottobre 2024) A Roma la moglie di Claudio Lotito (patron del club capitolino biancoceleste), Cristina MezzaRoma, offre un lavoro alla Lazio ad un 60enne disoccupato che era svenuto per la fame ieri in piazza delle Cinque Giornate (zona Prati), dopo 3 giorni di digiuno. L’uomo, visibilmente contento per come si st Ilgiornaleditalia.it - Roma, moglie di Lotito offre lavoro alla Lazio a 60enne disoccupato svenuto per fame dopo 3 giorni di digiuno, lui: "farei di tutto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Aladi Claudio(patron del club capitolino biancoceleste), Cristina Mezzaunad unche eraper laieri in piazza delle Cinque Giornate (zona Prati),di. L’uomo, visibilmente contento per come si st

Roma - un disoccupato 60enne sviene per la fame : Lotito e la moglie Cristina gli offrono un lavoro - The post Roma, un disoccupato 60enne sviene per la fame: Lotito e la moglie Cristina gli offrono un lavoro appeared first on SportFace. . La sua storia è finita sui giornali e qualcuno gli ha teso una mano. Si tratta di Claudio Lotito e della moglie Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione ... (Sportface.it)

Tragedia familiare - investe la moglie per errore in retromarcia : muore a 67 anni - Il quotidiano on line Today ricorda anche un altro tragico incidente avvenuto ad Ariccia il 17 settembre 2024, quando Gilberto Rinna, un 32enne di Marino, rimase gravemente ferito e poi morì in ospedale. Sta suscitando forte sgomento in queste ore l’incidente stradale in cui una donna è morta ... (Caffeinamagazine.it)

Fa retromarcia con l’auto ed investe la moglie. Franca muore a soli 67 anni nonostante i soccorsi immediati. In lutto la comunità di Ariccia - Le indagini in corso Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro, e la salma di Franca Bernardini è ora a disposizione della magistratura presso la Procura della Repubblica di Velletri, che ha aperto un’indagine per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. . Una tragica ... (Dayitalianews.com)