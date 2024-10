Roma fugge dai carabinieri su uno scooter rubato senza casco | morto un 17enne

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 8 ottobre 2024) Unlunedì 7 ottobre pomeriggio, per le gravi ferite riportate in un incidente in motorino in zona Ostiense, a. Il minore, lo studente Edoardo Clementi, era in sella alloinsieme a un’altro ragazzo quando è stato notato da una vettura deiche procedeva sulla carreggiata opposta. Notati i militari, l’amico ha abbandonato ile si è dileguato nella vegetazione, mentre ilha acceso il motorino ed è partito a tutta velocità. Ihanno fatto inversione di marcia per inseguire il giovane, lo avrebbero perso di vista per poi ritrovarlo più avanti a terra. Clementi ha percorso la via che porta al ponte di ferro, per poi perdere il controllo del mezzo e schiantarsi contro il muro di cinta della caserma dei sommozzatori dei vigili del fuoco che si affaccia sul Tevere.