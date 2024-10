Roma, Dybala non al meglio: le ultime sull’argentino (Di martedì 8 ottobre 2024) Paulo Dybala ha recentemente dovuto fare i conti con un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima partita di campionato contro il Monza, oltre agli impegni internazionali con l’Argentina contro Venezuela e Bolivia. L’infortunio, avvertito durante un allenamento alla vigilia della sfida con i brianzoli, ha sollevato inizialmente qualche preoccupazione, ma gli ultimi aggiornamenti dal club capitolino sono confortanti. Gli esami clinici a cui si è sottoposto l’attaccante argentino hanno escluso lesioni al flessore, confermando che il problema è meno grave di quanto temuto in un primo momento. Questo fa ben sperare per un ritorno in campo più rapido del previsto, permettendo a Dybala di concentrarsi sul recupero durante la pausa per le Nazionali. .com - Roma, Dybala non al meglio: le ultime sull’argentino Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Pauloha recentemente dovuto fare i conti con un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima partita di campionato contro il Monza, oltre agli impegni internazionali con l’Argentina contro Venezuela e Bolivia. L’infortunio, avvertito durante un allenamento alla vigilia della sfida con i brianzoli, ha sollevato inizialmente qualche preoccupazione, ma gli ultimi aggiornamenti dal club capitolino sono confortanti. Gli esami clinici a cui si è sottoposto l’attaccante argentino hanno escluso lesioni al flessore, confermando che il problema è meno grave di quanto temuto in un primo momento. Questo fa ben sperare per un ritorno in campo più rapido del previsto, permettendo adi concentrarsi sul recupero durante la pausa per le Nazionali.

