Ricollocata la statua di Carlo Sgorlon, davanti alla biblioteca civica Joppi (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella mattinata di martedì 8 ottobre il sindaco Alberto Felice De Toni, insieme all’Assessore alla Cultura Federico Pirone e altri membri della giunta comunale, tra cui gli assessori Andrea Zini, Gea Arcella, Arianna Facchini e Stefano Gasparin ha inaugurato la nuova statua dedicata a Carlo Sgorlon, che da oggi accoglierà gli avventori della biblioteca civica Joppi dalla sua nuova posizione. Dopo l’incidente che aveva fatto cadere al suolo e danneggiato la statua prima posizionata in Piazzetta Marconi, il nuovo monumento dedicato al famoso scrittore friulano è stato ricollocato infatti in corrispondenza dell’ingresso della sezione moderna della biblioteca civica, con Sgorlon raffigurato sorridente e con un libro in mano, diretto verso le porte a vetro che accolgono i lettori e gli studenti udinesi. Udine20.it - Ricollocata la statua di Carlo Sgorlon, davanti alla biblioteca civica Joppi Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella mattinata di martedì 8 ottobre il sindaco Alberto Felice De Toni, insieme all’AssessoreCultura Federico Pirone e altri membri della giunta comunale, tra cui gli assessori Andrea Zini, Gea Arcella, Arianna Facchini e Stefano Gasparin ha inaugurato la nuovadedicata a, che da oggi accoglierà gli avventori dellasua nuova posizione. Dopo l’incidente che aveva fatto cadere al suolo e danneggiato laprima posizionata in Piazzetta Marconi, il nuovo monumento dedicato al famoso scrittore friulano è stato ricollocato infatti in corrispondenza dell’ingresso della sezione moderna della, conraffigurato sorridente e con un libro in mano, diretto verso le porte a vetro che accolgono i lettori e gli studenti udinesi.

