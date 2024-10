Prosegue la ricostruzione a Brisighella: finanziati interventi per oltre 83 milioni di euro (Di martedì 8 ottobre 2024) Arrivano nuovi fondi per proseguire la fase di ricostruzione post-alluvione nel territorio di Brisighella. I nuovi interventi sono tutti finanziati dalle ordinanze 33 e 35 della struttura Commissariale. oltre al Comune di Brisighella, grazie a queste ordinanze verranno finanziati altri enti per Ravennatoday.it - Prosegue la ricostruzione a Brisighella: finanziati interventi per oltre 83 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arrivano nuovi fondi per proseguire la fase dipost-alluvione nel territorio di. I nuovisono tuttidalle ordinanze 33 e 35 della struttura Commissariale.al Comune di, grazie a queste ordinanze verrannoaltri enti per

