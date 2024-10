"Perché con Jannik Sinner io non gioco": l'ultimo sputo di Nick Kyrgios (Di martedì 8 ottobre 2024) All'indomani della assoluzione di Jannik Sinner per il caso Clostebol (l'Itia aveva semplicemente tolto i punti conquistati dall'azzurro a Indian Wells, lo scorso marzo), era stato Nick Kyrgios a guidare la rivolta contro il numero 1 del tennis azzurro, chiedendo per lui una pena esemplare: "Decisione ridicola, doveva stare via due anni". All'australiano, fermo da tempo per infortunio, si erano poi accodati altri colleghi di peso, e pure Carlos Alcaraz e Nole Djokovic avevano sollevato qualche sospetto su doppi pesi e scarsa trasparenza. Ora che la Wada, l'agenzia mondiale antidoping, ha a sorpresa riaperto il caso facendo ricorso al Tas di Losanna, in tanti (Alcaraz e Djokovic) hanno cambiato idea, difendendo il 23enne di San Candido che da mesi gioca con un peso psicologico enorme sulle spalle, contestando la durata di un processo che si protrarrà per altri mesi. Liberoquotidiano.it - "Perché con Jannik Sinner io non gioco": l'ultimo sputo di Nick Kyrgios Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) All'indomani della assoluzione diper il caso Clostebol (l'Itia aveva semplicemente tolto i punti conquistati dall'azzurro a Indian Wells, lo scorso marzo), era statoa guidare la rivolta contro il numero 1 del tennis azzurro, chiedendo per lui una pena esemplare: "Decisione ridicola, doveva stare via due anni". All'australiano, fermo da tempo per infortunio, si erano poi accodati altri colleghi di peso, e pure Carlos Alcaraz e Nole Djokovic avevano sollevato qualche sospetto su doppi pesi e scarsa trasparenza. Ora che la Wada, l'agenzia mondiale antidoping, ha a sorpresa riaperto il caso facendo ricorso al Tas di Losanna, in tanti (Alcaraz e Djokovic) hanno cambiato idea, difendendo il 23enne di San Candido che da mesi gioca con un peso psicologico enorme sulle spalle, contestando la durata di un processo che si protrarrà per altri mesi.

