Paura di guidare? Ecco perché succede e come superarla! (Di martedì 8 ottobre 2024) Conosci qualcuno che ha Paura di guidare, o forse sei proprio tu? Ecco le cause di questa fobia: dai traumi passati ai fattori personali e ambientali. La nostra esperta Eleonora ci spiega sintomi fisici e soluzioni efficaci, come la terapia cognitivo comportamentale e le tecniche di rilassamento. Supera l'ansia al volante!

