Linkiesta.it - Passaporto britannico e un pizzico di italianità per il gin di Ian McCullogh

(Di martedì 8 ottobre 2024) Prodotto di qualità ultra-premium, nasce nel 2015 per mano di Iane un suo gruppo di amici, tra le incantate colline della campagna inglese a sud-ovest di Londra. Il suo nome e i colori della bottiglia non sono casuali: ci riportano a quando fu creato, scegliendo come simbolo un incantevole laghetto alimentato da sorgenti e immerso tra i dolci saliscendi del Surrey, noto per il suo splendido verde acqua e per le sue origini storiche che risalgono all’ultima era glaciale. Un tuffo bucolico per un prodotto partito per conquistare Londra, rappresentando con orgoglio la regione da cui arriva. Dopo tre anni Silent Pool Gin è arrivato in quasi trenta nazioni e ora prova definitivamente a «conquistare il mondo».