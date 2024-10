Olanda, il tecnico del museo butta nel cestino due lattine di birre. Ma erano un’opera d’arte contemporanea (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno spiacevole incidente è capitato al LAM, un museo di arte contemporanea di Lisse, in Olanda. un’opera d’arte che rappresentava due lattine di birra all’interno dell’ascensore è sparita da un momento all’altro. Quando i curatori del museo se ne sono accorti, hanno subito attivato la ricerca. «Miracolosamente, entrambe le lattine sono state trovate intatte» in un cestino a poca distanza, ha fatto sapere il museo stesso. Ce le aveva gettate un operaio incaricato della manutenzione dell’ascensore stesso, che credeva si trattasse di residui lasciati lì da qualche visitatore incivile. Dopo essere state controllare e ripulite, le lattine sono state riposizionate all’ingresso del museo. «Non ce l’abbiamo col tecnico dell’ascensore, non ha fatto alcun errore», hanno sottolineato le autorità del museo LAM. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) Uno spiacevole incidente è capitato al LAM, undi artedi Lisse, inche rappresentava duedi birra all’interno dell’ascensore è sparita da un momento all’altro. Quando i curatori delse ne sono accorti, hanno subito attivato la ricerca. «Miracolosamente, entrambe lesono state trovate intatte» in una poca distanza, ha fatto sapere ilstesso. Ce le aveva gettate un operaio incaricato della manutenzione dell’ascensore stesso, che credeva si trattasse di residui lasciati lì da qualche visitatore incivile. Dopo essere state controllare e ripulite, lesono state riposizionate all’ingresso del. «Non ce l’abbiamo coldell’ascensore, non ha fatto alcun errore», hanno sottolineato le autorità delLAM.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olanda - il tecnico del museo butta nel cestino due lattine di birre. Ma erano un’opera d’arte contemporanea - «Miracolosamente, entrambe le lattine sono state trovate intatte» in un cestino a poca distanza, ha fatto sapere il museo stesso. Un’opera d’arte che rappresentava due lattine di birra all’interno dell’ascensore è sparita da un momento all’altro. «Non ce l’abbiamo col tecnico dell’ascensore, non ha ... (Open.online)

In Olanda un dipendente del museo getta un’opera d’arte scambiandola per spazzatura - Al museo LAM di Lisse, un membro dello staff ha gettato nel cestino un’opera d’arte pensando fosse spazzatura. L’opera, intitolata All The Good Times We Spent Together, rappresenta due lattine di birra vuote e ammaccate ed era esposta sul pavimento di un ascensore del museo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Antisemitismo : a Roma gli agenti vanno in ospedale - in Olanda si rifiutano di proteggere il museo della Shoah - Bastoni, sassi, cartelli stradali usati come arieti. Non è solo una questione di poliziotti che si rifiutano di fare il proprio lavoro. Così, mentre in Italia gli agenti rischiano tutto per adempiere ai propri doveri, ad Amsterdam c’è chi il dovere lo tradisce per il proprio credo. Invece di ... (Secoloditalia.it)