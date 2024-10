Nations League, Spagna: De La Fuente perde Nico Williams (Di martedì 8 ottobre 2024) La Spagna di Luis De La Fuente perde anche Nico Williams. L’ala dell’Atheltic Bilbao è l’ennesimo infortunio per la Roja, che nei prossimi due impegni di Nations League non potrà contare nemmeno su Dani Carvajal, Ferran Torres e Bryan Gil. Nico Williams, infortunatosi durante la partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar in scena lo scorso giovedì, ha dovuto saltare l’appuntamento di Liga contro il Girona per via di una contusione alla zona sacroiliaca sinistra. Si è poi unito alla Nazionale, ma si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto De La Fuente ha convocato Sergio Gomez, passato questa estate dal Manchester City alla Real Sociedad. La Spagna affronterà la Danimarca sabato e la Serbia tre giorni dopo. Nations League, Spagna: De La Fuente perde Nico Williams SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladi Luis De Laanche. L’ala dell’Atheltic Bilbao è l’ennesimo infortunio per la Roja, che nei prossimi due impegni dinon potrà contare nemmeno su Dani Carvajal, Ferran Torres e Bryan Gil., infortunatosi durante la partita di Europacontro l’AZ Alkmaar in scena lo scorso giovedì, ha dovuto saltare l’appuntamento di Liga contro il Girona per via di una contusione alla zona sacroiliaca sinistra. Si è poi unito alla Nazionale, ma si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto De Laha convocato Sergio Gomez, passato questa estate dal Manchester City alla Real Sociedad. Laaffronterà la Danimarca sabato e la Serbia tre giorni dopo.: De LaSportFace.

AI-led transformation of hospitality industry explored at Dubai forum - Industry experts shared their insights into the role of artificial intelligence (AI) in transforming the events and hospitality landscape at the second edition of Cvent Accelerate in Dubai, organised ... (tradearabia.com)

I calciatori di Serie A impegnati nella sosta per le Nazionali - Quali sono le squadre maggiormente decimate dalla seconda sosta Nazionali della stagione? Ecco i convocati dalla Serie A. (msn.com)

Reports: Teun Koopmeiners out of national team duty due to cracked rib - As Juventus emerged from the dressing room at halftime on Sunday afternoon, there was one very noticeable absence from the squad decked out in their very yellow kits — Dutch midfielder Teun ... (blackwhitereadallover.com)