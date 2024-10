Milan, occhi su un centrocampista del Betis Siviglia (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio alla ricerca di un mediano che possa creare un`alternativa all`ottimo Fofana. Tra i profili Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilpotrebbe tornare sul mercato a gennaio alla ricerca di un mediano che possa creare un`alternativa all`ottimo Fofana. Tra i profili

Baiocchini : “Perchè questa esclusione di Pavlovic? Il Milan si deve …” - A Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha analizzato le criticità emerse nella sfida tra Fiorentina e Milan: che fine ha fatto Strahinja Pavlovic?. (Pianetamilan.it)

Inchiesta Ultras Inter e Milan : Boiocchi ucciso perché contrario allo striscione "Curva Nord" e al patto con Lucci - Prosegue l`indagine sugli Ultras e l`edizione odierna de `Il Fatto Quotidiano` svela nuovi elementi che riconducono all`omicidio di Vittorio... (Calciomercato.com)

Milano - controlli straordinari dei carabinieri : occhi puntati sugli scali ferroviari - Inoltre, è stato indagato in stato di libertà anche un ventottenne senegalese perché "pizzicato" alla guida con una patente falsa. La farmacista che ha venduto i medicinali senza prescrizione medica, una settantaquattrenne italiana titolare di una farmacia in via Farini, è stata denunciata a piede ... (Ilgiorno.it)