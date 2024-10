McLaren W1, sotto il segno della F1 (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – McLaren W1 è la conferma di uno dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni supercar del Marchio inglese. Una potenza massima che supera l’immaginazione, una tecnologia all’avanguardia e un telaio in materiale composito, questo il cocktail realizzato per dar vita alla nuova McLaren W1. La W1 nasce sul nuovo telaio monoscocca "Aerocell". Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –W1 è la conferma di uno dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni supercar del Marchio inglese. Una potenza massima che supera l’immaginazione, una tecnologia all’avanguardia e un telaio in materiale composito, questo il cocktail realizzato per dar vita alla nuovaW1. La W1 nasce sul nuovo telaio monoscocca "Aerocell".

F1 - l’alettone posteriore della McLaren sotto osservazione. La FIA annuncia : “Situazione in monitoraggio” - . La Federazione Internazionale finora non è intervenuta, ma ha annunciato di vigilare. Tuttavia, se un team supera con successo tutti i test di deflessione e aderisce alle normative e alle direttive tecniche, è considerato pienamente conforme e non verranno intraprese ulteriori azioni“, si legge ... (Oasport.it)