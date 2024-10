Matteralla torna a Bologna il 24 ottobre alla Biennale dell'economia cooperativa di Legacoop (Di martedì 8 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYDopo la calda accoglienza al Monte Sole, il Capo dello Stato tornerà a Bologna il 24 ottobre. Sarà proprio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a inuagurare la Biennale dell'economia cooperativa di Legacoop, il più importante Bolognatoday.it - Matteralla torna a Bologna il 24 ottobre alla Biennale dell'economia cooperativa di Legacoop Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYDopo la calda accoglienza al Monte Sole, il Capoo Stato tornerà ail 24. Sarà proprio il presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, a inuagurare ladi, il più importante

Eventi a Bologna di martedì 8 ottobre 2024 - Alle 15 parte A lezione in Pinacoteca: a inaugurare la stagione è Daniele Benati, con la sua lezione sulla ’Pittura in età moderna’. . 30. 30, la Cantina Bentivoglio ospita The Swinging Cats. Sempre alle 18, Emmanuell Todd presenta La sconfitta dell’Occidente alla Libreria Coop Ambasciatori. ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sciopero 8 ottobre con presidio in stazione a Bologna : gli orari - Sono invitati lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, le istituzioni, quante e quanti con la loro presenza vogliano sostenere la nostra richiesta di lavorare in sicurezza”. E’ convocato, in concomitanza con lo sciopero, un presidio alla stazione centrale di Bologna ... (Ilrestodelcarlino.it)

Costruzioni - Saie di Bologna : ecco le 33 aziende campane in vetrina. Fiera al via dal 9 ottobre - Delle 33 imprese campane in esposizione a Saie, 11 hanno sede nella provincia di Salerno, 7 in quella di Avellino, 7 in quella di Napoli, 4 in quella di Caserta e 4 in quella di Benevento. Quattro i settori tematici – Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi e media – che, ... (Ildenaro.it)