Mattarella “Agricoltura determinante per il futuro del Pianeta” (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La Repubblica sa di identificarsi in ampia misura nell’Agricoltura. E’ valso ai tempi della pandemia e agli agricoltori va il ringraziamento per avere assicurato nutrimento al Paese. Vale, è valso, per le alluvioni che colpiscono l’Italia, con prove di autentica responsabilità e solidarietà. La Repubblica sa che l’Agricoltura è determinante per il futuro del Pianeta”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80/mo anniversario della Coldiretti. “La Repubblica sa che è a partire da elementi essenziali come l’acqua e il cibo che si costruisce la pace tra i popoli”, ha osservato il capo dello Stato. “L’invasione russa in Ucraina, la gravissima crisi medio-orientale, stanno mettendo a dura prova la possibilità di sopravvivenza di intere popolazioni, con un uso spregiudicato della risorsa alimentare come arma. Unlimitednews.it - Mattarella “Agricoltura determinante per il futuro del Pianeta” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La Repubblica sa di identificarsi in ampia misura nell’. E’ valso ai tempi della pandemia e agli agricoltori va il ringraziamento per avere assicurato nutrimento al Paese. Vale, è valso, per le alluvioni che colpiscono l’Italia, con prove di autentica responsabilità e solidarietà. La Repubblica sa che l’per ildel”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’80/mo anniversario della Coldiretti. “La Repubblica sa che è a partire da elementi essenziali come l’acqua e il cibo che si costruisce la pace tra i popoli”, ha osservato il capo dello Stato. “L’invasione russa in Ucraina, la gravissima crisi medio-orientale, stanno mettendo a dura prova la possibilità di sopravvivenza di intere popolazioni, con un uso spregiudicato della risorsa alimentare come arma.

Mattarella “Agricoltura determinante per il futuro del Pianeta” - ROMA (ITALPRESS) - 'La Repubblica sa di identificarsi in ampia misura nell'agricoltura. E' valso ai tempi della pandemia e agli agricoltori va ... (notizie.tiscali.it)

Mattarella a Coldiretti, 'non aver paura del nuovo' - "Non bisogna avere paura del nuovo. Ribaltando l'immagine, non serve vino vecchio né in otri né in tempi nuovi. Vale per il cambiamento climatico. Occorrono ricette, soluzioni aggiornate, con la stess ... (quotidiano.net)

Consulta, nuova fumata nera: opposizioni unite non votano, centrodestra indica scheda bianca - Il Parlamento in seduta comune si riunisce per eleggere un giudice costituzionale, che manca al plenum della Consulta dal novembre 2023, quando concluse il proprio mandato la ... (leggo.it)