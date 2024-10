Masters 1000 di Shangai, Sinner-Shelton: orario e dove vedere l'incontro (Di martedÏ 8 ottobre 2024) Shangai, 8 ottobre 2024 - Un anno dopo, Jannik Sinner e Ben Shelton tornano ad affrontarsi negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shangai. Dodici mesi fa fu lo statunitense a conquistare il successo, ma stavolta l'azzurro intende prendersi la rivincita, cosÏ da guadagnarsi per la prima volta il pass per i quarti di finale del torneo asiatico. L'altoatesino viene dall'affermazione ai danni dell'argentino Tomås Martín Etcheverry, battuto in rimonta per 6-7, 6-4, 6-2. L'americano, numero 14 del ranking mondiale, è invece reduce dall'eliminazione inflitta allo spagnolo Roberto Carballes Baena, mandato al tappeto in due set (6-3, 6-4). Chi vincerà il match incontrerà al turno successivo uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev. Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Shangai, Sinner-Shelton: orario e dove vedere l'incontro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedÏ 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Un anno dopo, Jannike Bentornano ad affrontarsi negli ottavi di finale deldi. Dodici mesi fa fu lo statunitense a conquistare il successo, ma stavolta l'azzurro intende prendersi la rivincita, cosÏ da guadagnarsi per la prima volta il pass per i quarti di finale del torneo asiatico. L'altoatesino viene dall'affermazione ai danni dell'argentino Tomås Martín Etcheverry, battuto in rimonta per 6-7, 6-4, 6-2. L'americano, numero 14 del ranking mondiale, è invece reduce dall'eliminazione inflitta allo spagnolo Roberto Carballes Baena, mandato al tappeto in due set (6-3, 6-4). Chi vincerà il match incontrerà al turno successivo uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev.

