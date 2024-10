Quotidiano.net - Manifestazioni, altro corteo vietato: “Chi va in piazza rispetti le leggi”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – “Manifestare va benissimo. Questo è un governo che l’ha sempre consentito perché protestare è sacrosanto, dissentire è giusto ed è anche un diritto costituzionale, ma il tutto deve avvenire in un perimetro di legalità. Senza che si trasformi in atti di guerriglia urbana ai danni degli operatori di polizia”. Così Nicola Molteni, deputato leghista, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno nei governi Conte I, Draghi e attualmente del governo Meloni. L'intervento del Sottosegretario di Stato allÂ?Interno, Nicola Molteni, nel corso della cerimonia commemorativa al Viminale in ricordo di Roberto Maroni ad un anno dalla scomparsa, Roma, 23 novembre 2023. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI Onorevole Molteni, oggi a Roma ci sarà un’altra manifestazione non autorizzata come quella di sabato (la protesta contro il Cybertech Europe).