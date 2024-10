"Mancata adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche a Catania" (Di martedì 8 ottobre 2024) Una "diffida" al comune di Catania affinchè adotti immediatamente il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba): è l'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. "Nonostante l'obbligo di legge e le numerose richieste da parte di associazioni e Cataniatoday.it - "Mancata adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche a Catania" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una "diffida" al comune diaffinchè adotti immediatamente ildi(Peba): è l'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. "Nonostante l'obbligo di legge e le numerose richieste da parte di associazioni e

Un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche : intesa tra il Comune di Avellino e il M.I.D. - Questa mattina, il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, l’Assessore alle Politiche sociali, Lucia Forino, ed il responsabile del M. . . , Giovanni Esposito, hanno condiviso la necessità di. I. D. Il Comune di Avellino ed il Movimento Italiano Disabili fanno fronte comune contro le barriere ... (Avellinotoday.it)

Labico - partito l'iter per la redazione del Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche - Partito l'iter per la redazione del Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Labico. Domenica nel corso dell'iniziativa "Oggi a Labico" dedicata ai disabili del territorio e alle loro famiglie, è stato presentato il questionario per monitorare la percezione ed i... (Frosinonetoday.it)