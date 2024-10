Ma te le sei rifatte… Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo beccati a parlare dei ritocchini al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo le grandi emozioni di lunedì sera nel corso della diretta delsi sono ritrovati sotto lo stesso tetto. Quello della casa: dopo la breve sorpresa della settimana scorsa, infatti, la ballerina e coreografa è tornata per restare. Solo qualche giorno ma magari basterà per tirare su il morale al marito. Chi si è perso la puntata, infatti, non sa che il concorrente si è sfogato con Alfonso Signorini e parlato di una crisi: “Prima di venire qui ho avuto il sentore chefosse stufa di come agivo io, non del nostro rapporto. Non ballo più, insegno solo L’ho vista fredda e distaccata”, ha detto lasciando conduttore e pubblico di sasso. Leggi anche: “Perché io esiamo in crisi”.