L’ultimo saluto al dottor Nicola Martini i funerali e il ricordo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri nella sua amata Gaville a cui era particolarmente affezionato, tantissimi cittadini del Valdarno hanno portato il loro ultimoal funerale del, morto a soli 46 anni. Psicologo psicoterapeuta, specializzato in psicoterapia breve strategica, aveva uno studio professionale nel cuore di Figline ed era molto amato e stimato, non solo per la sua professione. La compagna di vita Angela lo ha salutato con un messaggio virtuale commovente: "Hai vissuto neanche 47 anni, ma li hai vissuti intensamente, a pieno "vivere è urgente", mi dicevi. Hai insegnato a me e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti la dignità, il coraggio, il decoro e determinazione. Hai amato la vita fino alrespiro. Ora corri ad abbracciare i tuoi genitori e riposa finalmente in pace".