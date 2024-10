Lucca e Pisa d’accordo. E così le Acli diventano di “area vasta“. Il primo congresso (Di martedì 8 ottobre 2024) Era già una realtà ormai da più di un anno. Ma sabato scorso all’auditorium “Toniolo” dell’Opera della Primaziale di Pisa, è arrivato anche il via libera formale con l’approvazione all’unanimità della nuova denominazione di Acli provinciali di Lucca e Pisa. Un’unione mica da darsi per scontata, invece placidamente arrivata nel corso del congresso 2024 delle Acli delle due province e che rafforza ulteriormente il primato regionale dei due territori: “Con 6.858 soci, già prima dell’unione con Lucca, Pisa era l’associazione con il maggior numero di iscritti della Toscana e, adesso, con le due province insieme, siamo saliti a 7.505” ha spiegato il presidente Andrea Valente. Entrano nel nuovo consiglio provinciale anche due rappresentanti del territorio lucchese: Giulia Vairani (che sarà anche fra i delegati di Pisa e Lucca al congresso regionale) e Abdalla Nora Khaledfarag. Lanazione.it - Lucca e Pisa d’accordo. E così le Acli diventano di “area vasta“. Il primo congresso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Era già una realtà ormai da più di un anno. Ma sabato scorso all’auditorium “Toniolo” dell’Opera della Primaziale di, è arrivato anche il via libera formale con l’approvazione all’unanimità della nuova denominazione diprovinciali di. Un’unione mica da darsi per scontata, invece placidamente arrivata nel corso del2024 delledelle due province e che rafforza ulteriormente il primato regionale dei due territori: “Con 6.858 soci, già prima dell’unione conera l’associazione con il maggior numero di iscritti della Toscana e, adesso, con le due province insieme, siamo saliti a 7.505” ha spiegato il presidente Andrea Valente. Entrano nel nuovo consiglio provinciale anche due rappresentanti del territorio lucchese: Giulia Vairani (che sarà anche fra i delegati dialregionale) e Abdalla Nora Khaledfarag.

