L’ombra della disinformazione russa sull’ascesa dell’estrema destra in Europa

Nel corso dell'ultimo anno, forze politiche di estrema destra hanno vinto varie elezioni nazionali e regionali in Europa. È successo, di recente, in Slovacchia, Austria e Germania. L'estrema destra è andata molto bene anche alle scorse elezioni europee: oggi il gruppo che raduna queste forze politiche, i Patrioti per l'Europa, è il terzo gruppo al Parlamento europeo per numero di seggi (ottantaquattro). Se il successo di questi partiti deriva da un insieme di fattori, alcuni dei quali ineffabili, uno di questi è dimostrato: l'estrema destra attrae voti diffondendo i messaggi propugnati dalle campagne di disinformazione condotte dalla Russia. Alcuni documenti fatti circolare dal Dipartimento di giustizia americano e dall'Fbi nelle scorse settimane hanno permesso di descrivere con precisione il funzionamento di queste campagne.

