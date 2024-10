Ilgiorno.it - Lecco, 22enne si schianta con la Ferrari 812 Superfast durante la parata di auto extralusso

(Di martedì 8 ottobre 2024) Valmadrera (), 8 ottobre 2024 – Contro il muro di una galleria con unada quasi mezzo milione di euro. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre, intorno alle 13, unal volante di una812ha perso il controllo della fuoriserie. Forse l'asfalto viscido per la pioggia, oppure un'accelerata improvvisa di troppo: si è cosìto contro la parete di una galleria della–Bellagio. Insieme ad altri proprietari di altre supercar stava partecipando a unadi. L'incidente è avvenuto lungo la Lariana nel tratto tra Malgrate e Valmadrera. Nulla di troppo grave per lui per fortuna, tanto che ha preferito non essere nemmeno accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici.