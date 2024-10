Lopinionista.it - Le iconiche Mary-Jane di tendenza nella collezione Gioseppo AW 24/25

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dal fascino retrò e insieme contemporaneo, le, di ispirazione classica, si confermano unaanche per questa stagione, grazie alla loro versatilità che le rende funzionali ai dress-code più disparati.suaAutunno/Inverno 2024-25,presenta graziosi modelli in vernice con cinturino, comodo tacco a blocco e diverse aperture, per aggiungere un’eleganza parisienne e un’allure retro – chic agli outfit della stagione. Tra le protagoniste dellasi distinguono anche le intramontabili ballerine, che per questo autunnopropone in vera pelle effetto lucido, in un tripudio di romanticismo e seduzione, anche senza ricorrere ad altezze vertiginose.