Lavoro, il 92% dei romani chiede più smart working: "Passiamo oltre un'ora nel traffico ogni giorno" (Di martedì 8 ottobre 2024) Mille cantieri aperti tra Pnrr, Giubileo e lavori finanziati dal bilancio comunale, strade chiuse e deviazioni, criticità quasi quotidiane sui mezzi pubblici tra bus, metro e treni, scioperi a cadenza quasi settimanale. La vita di un lavoratore a Roma non è mai stata semplice, ma con Romatoday.it - Lavoro, il 92% dei romani chiede più smart working: "Passiamo oltre un'ora nel traffico ogni giorno" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Mille cantieri aperti tra Pnrr, Giubileo e lavori finanziati dal bilancio comunale, strade chiuse e deviazioni, criticità quasi quotidiane sui mezzi pubblici tra bus, metro e treni, scioperi a cadenza quasi settimanale. La vita di un lavoratore a Roma non è mai stata semplice, ma con

Prossime assunzioni negli enti locali - disponibili quasi 400 posti di lavoro nei Comuni - Un tema che si intreccia proprio con quello delle assunzioni, dato che spesso negli enti locali non c’è personale sufficiente per gestire la burocrazia legata a questi procedimenti. . Un altro riguarda il decreto Omnibus, un atto legislativo che molti esecutivi utilizzano per trattare argomenti ... (Quifinanza.it)

Sessant’anni fa “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. Quasi un capolavoro - Perché Matteo fu uno dei primi testimoni della vita di Gesù, perché tra i quattro Vangeli è il primo redatto (tra il 40 e il 50 d. Si veda, per esempio, l’entrata di Gesù a Gerusalemme con i teli stesi da adulti e ragazzi, sulla polvere della strada, prima che egli arrivi sull’asinello: la scena ... (Formiche.net)

Fiera toscana del lavoro 2024 : quasi 900 posti ricercati - Tutto questo è reso possibile grazie al rafforzamento della nostra rete regionale dei Centri per l’Impiego sempre più capillare sul territorio che eroga servizi gratuiti a favore di cittadine, cittadini e imprese, diventata sempre più punto di riferimento per superare il cosiddetto skill mismatch, ... (Corrieretoscano.it)