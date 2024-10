Lavori al manto erboso del Biondi, il Lanciano Fc emigra a Fossacesia (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Lanciano FC è costretto ad emigrare per il prossimo turno casalingo. Il club rossonero, infatti, ha ufficialmente comunicato che la prossima partita casalinga di domenica 13 ottobre contro lo Spoltore si disputerà sul campo sportivo "Granata" di Fossacesia, in viale San Giovanni in Venere, per Chietitoday.it - Lavori al manto erboso del Biondi, il Lanciano Fc emigra a Fossacesia Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) IlFC è costretto adre per il prossimo turno casalingo. Il club rossonero, infatti, ha ufficialmente comunicato che la prossima partita casalinga di domenica 13 ottobre contro lo Spoltore si disputerà sul campo sportivo "Granata" di, in viale San Giovanni in Venere, per

