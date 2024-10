L'Allegri diventa scuola nazionale dei Vigili del Fuoco, Giordani: «Operazione incredibile» (Di martedì 8 ottobre 2024) A Padova sorgerà una delle tre scuole nazionali dei Vigili del Fuoco. «Sono estremamente soddisfatto rispetto all’esito dell'incontro avuto (ieri, 7 ottobre, ndr) presso il Ministero degli Interni con oggetto la nuova scuola nazionale dei Vigili del Fuoco presso l'area lasciata libera, ormai Padovaoggi.it - L'Allegri diventa scuola nazionale dei Vigili del Fuoco, Giordani: «Operazione incredibile» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A Padova sorgerà una delle tre scuole nazionali deidel. «Sono estremamente soddisfatto rispetto all’esito dell'incontro avuto (ieri, 7 ottobre, ndr) presso il Ministero degli Interni con oggetto la nuovadeidelpresso l'area lasciata libera, ormai

