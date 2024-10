Gamberorosso.it - La dura lotta tra Turchia e Germania sul döner kebab

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La guerra deltraprosegue: il 19 settembre l'Unione europea ha risposto alla domanda fatta da Ankara per far sì che ivengano registrati come «specialità turca tradizionale garantita» dall'Ue, ottenendo lo stesso status che hanno il prosciutto serrano spagnolo e la pizza napoletana. La Commissione ha dato alle parti sei mesi per elaborare un compromesso. Se non ci riusciranno, gli europarlamentari decideranno autonomamente sullo status di questa gustosissima specialità.