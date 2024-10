Kate Middleton sarà ricoverata ancora in ospedale: “Nuova operazione chirurgica” (Di martedì 8 ottobre 2024) ancora brutte notizie per Kate Middleton e la famiglia reale britannica. Quando sembrava che le sue condizioni di salute stessero finalmente migliorando, arriva purtroppo una Nuova tegola sulla testa della principessa del Galles. Infatti, secondo quanto rivelato dalla giornalista esperta di royal family, Concha Calleja, durante il programma tv spagnolo Fiesta, Kate dovrebbe essere ricoverata Nuovamente in ospedale nei prossimi giorni per poi sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.Leggi anche: Kate Middleton torna agli impegni pubblici: la foto con la ragazza malata di cancro Le rivelazioni shock sulle condizioni di Kate Middleton “Kate Middleton sarà ricoverata in ospedale alla fine di questo mese. Ha finito le cure per il cancro, ma deve sottoporsi a degli esami medici. Thesocialpost.it - Kate Middleton sarà ricoverata ancora in ospedale: “Nuova operazione chirurgica” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024)brutte notizie pere la famiglia reale britannica. Quando sembrava che le sue condizioni di salute stessero finalmente migliorando, arriva purtroppo unategola sulla testa della principessa del Galles. Infatti, secondo quanto rivelato dalla giornalista esperta di royal family, Concha Calleja, durante il programma tv spagnolo Fiesta,dovrebbe esseremente innei prossimi giorni per poi sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.Leggi anche:torna agli impegni pubblici: la foto con la ragazza malata di cancro Le rivelazioni shock sulle condizioni diinalla fine di questo mese. Ha finito le cure per il cancro, ma deve sottoporsi a degli esami medici.

