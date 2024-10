Kanye West e Bianca Censori sarebbero in crisi, sono vicini al divorzio (Di martedì 8 ottobre 2024) Kanye West e Bianca Censori, secondo TMZ, sono prossimi al divorzio e già alle prese con una separazione di fatto da alcune settimane. A due anni dal matrimonio, celebrato in gran segreto e dopo diversi mesi di frequentazione a dicembre 2022, la coppia avrebbe messo fine alla loro controversa e chiacchieratissima storia d’amore: stando a quanto riportano in queste ore i principali magazine di gossip americani, Censori sarebbe volata in Australia a trovare la sua famiglia mentre Ye parrebbe essere pronto a un trasloco, addirittura a Tokyo, dove ha detto ai suoi amici di voler iniziare una nuova vita. Senza Bianca In effetti Kanye è stato visto in Giappone (da solo) molte volte negli ultimi mesi e non sarebbe affatto implausibile che voglia allargare i suoi affari anche a Paesi diversi dagli Stati Uniti. Metropolitanmagazine.it - Kanye West e Bianca Censori sarebbero in crisi, sono vicini al divorzio Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024), secondo TMZ,prossimi ale già alle prese con una separazione di fatto da alcune settimane. A due anni dal matrimonio, celebrato in gran segreto e dopo diversi mesi di frequentazione a dicembre 2022, la coppia avrebbe messo fine alla loro controversa e chiacchieratissima storia d’amore: stando a quanto riportano in queste ore i principali magazine di gossip americani,sarebbe volata in Australia a trovare la sua famiglia mentre Ye parrebbe essere pronto a un trasloco, addirittura a Tokyo, dove ha detto ai suoi amici di voler iniziare una nuova vita. SenzaIn effettiè stato visto in Giappone (da solo) molte volte negli ultimi mesi e non sarebbe affatto implausibile che voglia allargare i suoi affari anche a Paesi diversi dagli Stati Uniti.

