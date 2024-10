Jasmine Paolini: “Punto alle WTA Finals. Spero di poter giocare il doppio anche nel 2025” (Di martedì 8 ottobre 2024) Jasmine Paolini, protagonista di una stagione meravigliosa, è ormai ad un passo dalla certezza aritmetica della qualificazione per le WTA Finals 2024, dopo aver staccato il biglietto per Riyadh nel doppio con Sara Errani. La finalista del Roland Garros e di Wimbledon si presenta alla vigilia del WTA 1000 di Wuhan con la consapevolezza di poter conquistare il pass per le Finals anche in singolare, avendo un margine importante sull’ottava classificata della Race, la cinese Qinwen Zheng. “Mi sono allenata oggi perché ieri pioveva. Le condizioni sono lente, le palle tendono a gonfiarsi ed è diverso rispetto a Pechino. Proveremo ad adattarci il prima possibile perché già domani sarò in campo. Qui non avevo mai giocato e non credevo che i campi fossero così lenti. anche a Pechino lo erano, ma non così. Oasport.it - Jasmine Paolini: “Punto alle WTA Finals. Spero di poter giocare il doppio anche nel 2025” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024), protagonista di una stagione meravigliosa, è ormai ad un passo dalla certezza aritmetica della qualificazione per le WTA2024, dopo aver staccato il biglietto per Riyadh nelcon Sara Errani. La finalista del Roland Garros e di Wimbledon si presenta alla vigilia del WTA 1000 di Wuhan con la consapevolezza diconquistare il pass per lein singolare, avendo un margine importante sull’ottava classificata della Race, la cinese Qinwen Zheng. “Mi sononata oggi perché ieri pioveva. Le condizioni sono lente, le ptendono a gonfiarsi ed è diverso rispetto a Pechino. Proveremo ad adattarci il prima possibile perché già domani sarò in campo. Qui non avevo mai giocato e non credevo che i campi fossero così lenti.a Pechino lo erano, ma non così.

