Jannik Sinner sfida Ben Shelton negli ottavi a Shanghai e cerca la rivincita dello scorso anno

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo un paio di giorni tremendi a livello meteorologico, la pioggia ha finalmente concesso una tregua agli organizzatori e soprattutto ai giocatori in quel die così, con il tabellone allineato aglidi finale, torna in campo ancheche ha potuto godere di un po’ di riposo aggiuntivo. Un aspetto di certo non banale dopo le fatiche della settimana di Pechino. Dodici mesi dopo il campione di Sesto Pusteria e Bensi ritrovano sullo stesso campo per affrontarsi in un match con la medesima posta in palio, ovvero un posto nei quarti del penultimo Masters 1000 della stagione. Dodici mesi fa l’allievo di Simone Vagnozzi era reduce dal trionfo nell’ATP 500 di Pechino e dopo aver sconfitto Giron e Baez, finì per arrendersi al cospetto del tennista statunitense al tie-break del terzo set con il punteggio finale di 2-6 6-3 7-6(5).