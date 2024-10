Investita due volte in autostrada: morta ragazza di 24 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Un terribile incidente si è verificato sull’autostrada A4 che è costato la vita ad una ragazza di 24 anni. La giovane è deceduta la sera di lunedì 7 settembre, Investita da due furgoni dopo un incidente. Le dinamiche dell’incidente sull’autostrada La giovane stava transitando lungo l’autostrada A4 quando, in base alla ricostruzione fatta dalla Polstrada di Seriate intervenuta per effettuare i rilievi del caso, sarebbe sbandata con la sua auto finendo contro il guardrail. L’incidente iniziale quindi non sarebbe stato particolarmente grave, ma la tragedia si sarebbe verificata dopo quando la ragazza è scesa dell’auto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Un terribile incidente si è verificato sull’A4 che è costato la vita ad unadi 24. La giovane è deceduta la sera di lunedì 7 settembre,da due furgoni dopo un incidente. Le dinamiche dell’incidente sull’La giovane stava transitando lungo l’A4 quando, in base alla ricostruzione fatta dalla Polstrada di Seriate intervenuta per effettuare i rilievi del caso, sarebbe sbandata con la sua auto finendo contro il guardrail. L’incidente iniziale quindi non sarebbe stato particolarmente grave, ma la tragedia si sarebbe verificata dopo quando laè scesa dell’auto.

Investita due volte in autostrada : morta ragazza di 24 anni - Una ragazza di soli 24 anni è morta lunedì sera sull'autostrada A4. Scesa dalla sua vettura a seguito di un incidente, sarebbe stata travolta per due volte da altrettanti furgoni in transito, sulla Milano-Venezia tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in territorio di quest'ultimo. Sarebbe stata... (Bresciatoday.it)

Operata la ragazza investita in viale Doria - Trantino : "Parlare del sovrappasso è fuorviante" - "Hannah, la ragazza irlandese, investita mentre attraversava la circonvallazione sulle strisce pedonali, all’inizio di viale Andrea Doria, è stata sottoposta a intervento. Le sue condizioni sono stabili, ma rimane in prognosi riservata. Per adesso mi preoccupo di conoscere l’evoluzione del suo... (Cataniatoday.it)

La ragazza investita alla circonvallazione è stata operata - Trantino : "Parlare del sovrappasso è fuorviante" - "Hannah, la ragazza irlandese, investita mentre attraversava la circonvallazione sulle strisce pedonali, all’inizio di viale Andrea Doria, è stata sottoposta a intervento. Le sue condizioni sono stabili, ma rimane in prognosi riservata. Per adesso mi preoccupo di conoscere l’evoluzione del suo... (Cataniatoday.it)