Inghilterra-Grecia: le probabili formazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025. Le due Nazionali si sfidano per assicurarsi la vetta della classifica avendo vinto entrambe le prime due partite di un raggruppamento che vede anche Irlanda e Finlandia. Inghilterra-Grecia si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Wembeley. Inghilterra-Grecia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’avvicendamento sulla panchina dei Tre Leoni con l’arrivo di Carsley al posto di Southgate non è stato per nulla traumatico. Sotto la guida del neo ct irlandese, infatti, sono arrivate due vittorie consecutive in Nations League, grazie ad doppio 2-0 rifilato ad Irlanda e Finlandia. Un ulteriore successo contro gli ellenici avvicinerebbe di molto la qualificazione alla Lega A. Sport.periodicodaily.com - Inghilterra-Grecia: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025. Le due Nazionali si sfidano per assicurarsi la vetta della classifica avendo vinto entrambe le prime due partite di un raggruppamento che vede anche Irlanda e Finlandia.si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Wembeley.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’avvicendamento sulla panchina dei Tre Leoni con l’arrivo di Carsley al posto di Southgate non è stato per nulla traumatico. Sotto la guida del neo ct irlandese, infatti, sono arrivate due vittorie consecutive in Nations League, grazie ad doppio 2-0 rifilato ad Irlanda e Finlandia. Un ulteriore successo contro gli ellenici avvicinerebbe di molto la qualificazione alla Lega A.

Inghilterra : Kane resta in ritiro - Mainoo out con Grecia e Finlandia - Il capitano Harry Kane non ha riportato lesioni strutturali e rimarrà con la nazionale per le partite di Nations League. Buone e brutte notizie dal ritiro dell’Inghilterra, che sta preparando le sfide di Nations League contro Grecia e Finlandia. The post Inghilterra: Kane resta in ritiro, Mainoo ... (Sportface.it)

Calcio : Nations League. Inghilterra - i convocati per Grecia e Finlandia - Il 10 la sfida a Wembley contro i greci, il 13 a Helsinki contro i finlandesi LONDRA (INGHILTERRA) - Il ct ad interim dell'Inghilterra, Lee Carsley, ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di Nations League contro Grecia e Finlandia, in programma rispettivamente a Wembley il 10 ... (Ilgiornaleditalia.it)