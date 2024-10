Inchiesta ultrà, i sospetti dei pm sull’omicidio Boiocchi: «Era contrario ai rapporti tra le curve» (Di martedì 8 ottobre 2024) Vittorio Boiocchi, freddato il 29 ottobre 2022 poco prima di Inter-Sampdoria sotto casa sua, potrebbe essere stato ucciso perché contrario ai rapporti sempre più stretti tra la curva Nord interista e la Sud milanista. Questa è l’ipotesi su cui stanno indagando i pm nell’ambito dell’Inchiesta ultrà, che ha decapitato i vertici delle due tifoserie organizzate, mandando in carcere 19 dei loro membri. La teoria è stata rilanciata anche da Il Fatto Quotidiano, che ha ricordato come Boiocchi avrebbe passato del tempo in compagnia di Renato Bossetti proprio prima dell’omicidio. Boiocchi contrario allo striscione unico della Curva Nord Ad oggi, però, non ci sono né killer né mandanti accertati. Secondo gli inquirenti il movente dell’omicidio sarebbe da rintracciare nella posizione contraria presa da Boiocchi su uno striscione unificato dell’intera curva Nord. Lettera43.it - Inchiesta ultrà, i sospetti dei pm sull’omicidio Boiocchi: «Era contrario ai rapporti tra le curve» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Vittorio, freddato il 29 ottobre 2022 poco prima di Inter-Sampdoria sotto casa sua, potrebbe essere stato ucciso perchéaisempre più stretti tra la curva Nord interista e la Sud milanista. Questa è l’ipotesi su cui stanno indagando i pm nell’ambito dell’, che ha decapitato i vertici delle due tifoserie organizzate, mandando in carcere 19 dei loro membri. La teoria è stata rilanciata anche da Il Fatto Quotidiano, che ha ricordato comeavrebbe passato del tempo in compagnia di Renato Bossetti proprio prima dell’omicidio.allo striscione unico della Curva Nord Ad oggi, però, non ci sono né killer né mandanti accertati. Secondo gli inquirenti il movente dell’omicidio sarebbe da rintracciare nella posizione contraria presa dasu uno striscione unificato dell’intera curva Nord.

