Il sogno di Alyssa, balla con i big (Di martedì 8 ottobre 2024) Pisa, 8 ottobre 2024 – Il sogno di Alyssa si avvera. La giovanissima ballerina livornese dopo avere vinto nella categoria danza, Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo (e prodotto da Mediterranea Music), ha messo a frutto il premio di categoria offerto dalla prestigiosa accademia TauriaDance di Roma, diretta da Rocco Greco e nei giorni scorsi ha ballato insieme ai big nel primo weekend di lavoro con l'insegnante e coreografo Francesco Italiani. Per lei è stato un tuffo tra i professionisti. "Il primo weekend alla TauriaDance - racconta Alyssa Lombardi - è stata un’esperienza straordinaria, sia dal punto di vista artistico che personale. Questo percorso professionale per danzatori, mi ha immerso in un ambiente stimolante, pieno di creatività e ispirazione. Lanazione.it - Il sogno di Alyssa, balla con i big Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pisa, 8 ottobre 2024 – Ildisi avvera. La giovanissima ballerina livornese dopo avere vinto nella categoria danza, Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo (e prodotto da Mediterranea Music), ha messo a frutto il premio di categoria offerto dalla prestigiosa accademia TauriaDance di Roma, diretta da Rocco Greco e nei giorni scorsi hato insieme ai big nel primo weekend di lavoro con l'insegnante e coreografo Francesco Italiani. Per lei è stato un tuffo tra i professionisti. "Il primo weekend alla TauriaDance - raccontaLombardi - è stata un’esperienza straordinaria, sia dal punto di vista artistico che personale. Questo percorso professionale per danzatori, mi ha immerso in un ambiente stimolante, pieno di creatività e ispirazione.

Il sogno di Alyssa, balla con i big - La ballerina ha vinto nella categoria danza a Notti di Talento e ora si gode il premio: stage con i professionisti all'accademia TauriaDance di Roma ... (lanazione.it)

Ausilio pazzo di lui: colpo da 50 milioni con la cessione di Thuram - Ausilio è stato uno dei primi a interessarsi al profilo oggi seguito da molte big: per prenderlo bisogna spendere almeno 50 milioni ... (interlive.it)

Dragon Age: The Veilguard tra relazioni e storie d'amore - IGN First - Mano a mano che ci avviciniamo all'uscita di Dragon Age: The Veilguard emergono le reazioni di coloro che hanno avuto la possibilità di provare il gioco in anteprima, e sono estremamente positive. L'e ... (it.ign.com)