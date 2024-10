Il 12 ottobre concerto esclusivo al Conservatorio Santa Cecilia di Roma

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – A, il prossimo sabato 12presso ildi Musica ‘’, si terrà unper celebrare la riapertura al pubblico, dopo i lavori di restauro, della Sala Accademica di una delle istituzioni culturali più importanti d’Italia. Gli interventi sono stati resi possibili, oltre al supporto del ministero dell’Università e della Ricerca, anche grazie al significativo contributo dell’Associazione Culturale no profit ‘Giaime Fiumanò’. L’iniziativa coincide con un evento internazionale all’interno del progetto di cooperazione ‘Creative Europe Opera out of Opera 2’, guidato dale nato per rilanciare e far riscoprire l’Opera a un pubblico nuovo e più giovane e, contemporaneamente, formare gli artisti del futuro a nuove modalità di creazione, produzione e disseminazione.