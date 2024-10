Guida pratica per coppie alla deriva (Sexy Laundry) di Michele Riml (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il successo delle due passate stagioni torna a grande richiesta la commedia “Guida pratica per coppie alla deriva”, versione italiana di “Sexy Laundry” di Michele Riml. Evento speciale fuori abbonamento in scena da venerdì 18 ottobre a domenica 20 ottobre 2024 al Teatro Golden (Via Taranto Romatoday.it - Guida pratica per coppie alla deriva (Sexy Laundry) di Michele Riml Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il successo delle due passate stagioni torna a grande richiesta la commedia “per”, versione italiana di “” di. Evento speciale fuori abbonamento in scena da venerdì 18 ottobre a domenica 20 ottobre 2024 al Teatro Golden (Via Taranto

Il documento - dove si sostiene con forza la pratica - fornisce alle strutture e al personale sanitario - indicazioni sulle buone pratiche assistenziali postnatali - che riguardano le coppie madre-neonato - Quando si avvicina il momento del parto, le future mamme cercano di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la scelta dell’ospedale o della clinica in cui far nascere il proprio bambino. Purtroppo, non è la norma e questo ha un forte impatto sulle donne che spesso si trovano a gestire ... (Iodonna.it)