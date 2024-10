Tutto.tv - Grande Fratello 18, riassunto settima puntata: crisi, amori e immunità

(Di martedì 8 ottobre 2024) La diciottesima edizione delnon si può definire piatta dal punto di vista delle dinamiche. Giunto alla suaandata in onda lunedì 7 ottobre, il reality show sta regalando al pubblico colpi di scena inaspettati e tutt’altro che programmati. In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini si è ritrovato ad affrontare diverse tematiche salienti, ma alcuni momenti in particolare hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta. Si sono alternate grandi emozioni, ma anched’amore in diretta. Nel frattempo, si è scoperta l’identità dei nuovi immuni e dei nominati per la prossima eliminazione. GF 18,: il quadrilatero amoroso va in frantumi Protagonisti assoluti delle ultime giornate sono stati i componenti dell’ormai ex “quadrilatero” amoroso, composto da Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena.