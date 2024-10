Grande apertura a Torino: la mitica cucina palermitana di Buatta prende gli spazi di Sestogusto in via Stampatori (Di martedì 8 ottobre 2024) Grandi cambiamenti in via Stampatori a Torino, segnalavamo appena qualche ora fa, annunciando la chiusura di Sestogusto di Massimiliano Prete (tra le migliori pizzerie d'Italia) dopo quella di Gusto Divino di Saluzzo e l'imminente arrivo di una nuova realtà ristorativa. Niente più pizza, però, ma un cambio radicale che porta i sapori di Trinacria sotto la Mole con l'entrata del gruppo Virga&Milano che raddoppiano il loro Buatta. Chef Fabio Cardilio - credits Fabio Florio Virga&Milano: il raddoppio di Buatta a Torino La liaison di Stefania Milano e Franco Virga con Torino è ben nota e ha già portato la cucina popolana di Buatta nel Mercato Centrale. Ora che quell'esperienza si appresta a spegnere la prima candelina, arriva il raddoppio. La formula è quella consueta: qualità del prodotto e buone bevute naturali. Gamberorosso.it - Grande apertura a Torino: la mitica cucina palermitana di Buatta prende gli spazi di Sestogusto in via Stampatori Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Grandi cambiamenti in via, segnalavamo appena qualche ora fa, annunciando la chiusura didi Massimiliano Prete (tra le migliori pizzerie d'Italia) dopo quella di Gusto Divino di Saluzzo e l'imminente arrivo di una nuova realtà ristorativa. Niente più pizza, però, ma un cambio radicale che porta i sapori di Trinacria sotto la Mole con l'entrata del gruppo Virga&Milano che raddoppiano il loro. Chef Fabio Cardilio - credits Fabio Florio Virga&Milano: il raddoppio diLa liaison di Stefania Milano e Franco Virga conè ben nota e ha già portato lapopolana dinel Mercato Centrale. Ora che quell'esperienza si appresta a spegnere la prima candelina, arriva il raddoppio. La formula è quella consueta: qualità del prodotto e buone bevute naturali.

