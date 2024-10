Ginnastica artistica, Casella rivela: “Problemi non svelati alle Olimpiadi. Alice D’Amato ha pagato il non avere il nome” (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Italia della Ginnastica artistica ha conquistato tre medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’oro di Alice D’Amato alla trave, l’argento nella gara a squadre femminile, il bronzo di Manila Esposito sui 10 cm. Le Fate non vogliono dormire sugli allori e guardano già ai Giochi di Los Angeles 2028: tra quattro anni l’Italia potrebbe essere ancora più forte se arriveranno i giusti innesti, visto che a livello giovanile le promesse sono davvero eccellenti. Il DT Enrico Casella ha analizzato quanto successo due mesi fa nell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Siamo partiti dall’Italia con un obiettivo ben preciso, che era ottenere una medaglia nella gara di squadra ed ero abbastanza sicuro che fosse raggiungibile, per quanto ci possa essere di sicuro nella Ginnastica. Oasport.it - Ginnastica artistica, Casella rivela: “Problemi non svelati alle Olimpiadi. Alice D’Amato ha pagato il non avere il nome” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Italia dellaha conquistato tre medagliedi Parigi 2024: l’oro dialla trave, l’argento nella gara a squadre femminile, il bronzo di Manila Esposito sui 10 cm. Le Fate non vogliono dormire sugli allori e guardano già ai Giochi di Los Angeles 2028: tra quattro anni l’Italia potrebbe essere ancora più forte se arriveranno i giusti innesti, visto che a livello giovanile le promesse sono davvero eccellenti. Il DT Enricoha analizzato quanto successo due mesi fa nell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Siamo partiti dall’Italia con un obiettivo ben preciso, che era ottenere una medaglia nella gara di squadra ed ero abbastanza sicuro che fosse raggiungibile, per quanto ci possa essere di sicuro nella

